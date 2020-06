GP Canadá F1: “Queremos correr no outono”

O Grande Prémio do Canadá estava marcado para se correr este fim de semana, mas a pandemia coronavírus (COVID-19) fez com que a corrida no circuito Gilles Villeneuve fosse adiada.

Mesmo assim, o promotor da corrida de Montreal, Francois Dumontier, disse ao Le Journal de Montreal: “As discussões continuam com os vários acionistas do evento, a Fórmula 1, a cidade de Montreal, o turismo de Montreal e outras autoridades para que se possa correr no outono”.