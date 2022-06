GP Canadá F1: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Max Verstappen voltou a ter que discutir a vitória do GP do Canadá com um piloto Ferrari, mas à falta de Charles Leclerc – que arrancou no 19º lugar da grelha de partida e terminou no quinto posto – foi Carlos Sainz a “arma” da Scuderia. O piloto espanhol bem tentou, mas Verstappen acabou a corrida no primeiro posto. Além dos dois primeiros pilotos, Lewis Hamilton teve um bom desempenho em Montreal e subiu ao pódio; George Russell não foi incomodado no quarto posto e Leclerc, como já referimos, teve uma excelente recuperação na corrida onde penalizou por trocar de unidade motriz.

Mais para trás, Zhou Guanyu terminou nos pontos, assim como o seu companheiro de equipa Valtteri Bottas. Uma boa operação da Alfa Romeo e da Alpine, que embora tenha tido problemas nos seus monolugares, terminou com ambos dentro dos lugares pontuáveis. Com uma estratégia bastante agressiva, Lance Stroll fechou os dez primeiros depois de uma dececionante qualificação dos pilotos da Aston Martin.

O que pretendemos saber, como acontece quando há GP de Fórmula 1, é quem foi o piloto do dia para os leitores do AutoSport. Pode completar a sua resposta na caixa de comentários

