GP Canadá F1: Quatro seguidas para Kimi Antonelli, em corrida intensa de início ao fim

Kimi Antonelli conquistou a sua quarta vitória consecutiva no Grande Prémio do Canadá, numa corrida marcada por múltiplos abandonos, penalizações e uma batalha com George Russell que dominou a primeira metade da prova. Lewis Hamilton e Max Verstappen completaram o pódio num duelo que reavivou memórias de batalhas passadas.

Montreal sorriu ao italiano da Mercedes, que cruzou a linha de meta na frente de Lewis Hamilton — de regresso ao pódio — e de Max Verstappen, que subiu ao terceiro lugar pela primeira vez esta temporada. Charles Leclerc foi quarto numa corrida sólida, enquanto Isack Hadjar, apesar de acumular 30 segundos em penalizações, teve margem suficiente para terminar em quinto. Franco Colapinto foi um dos destaques do dia com um excelente sexto lugar, seguido de Liam Lawson e Pierre Gasly, que operaram boas recuperações. Carlos Sainz e Oliver Bearman fecharam os pontos, beneficiando da consistência e dos infortúnios alheios.

O Filme da Corrida

O Circuito Gilles Villeneuve recebeu a quinta ronda do Mundial de 2026 sob um céu carregado e chuviscos que tornavam a escolha de pneus o primeiro grande dilema da tarde. Com o ar a apenas 12,3 graus e o asfalto a 17 °C, as equipas dividiam-se em dois campos: Mercedes, Red Bull e Ferrari apostaram nos macios, enquanto sete carros — incluindo os McLaren, os Audi, Carlos Sainz e os Cadillac — partiram com intermédios. Lindblad e Colapinto, no top 10, optaram pelos médios.

A LEAD CHANGE OFF THE START! 🤯 Here's how the start of the Canadian Grand Prix unfolded 👀👇#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/1H85dwc7kn — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

Antes ainda de a corrida começar, o drama instalou-se na grelha. Arvid Lindblad ficou imobilizado com problemas na caixa de velocidades, forçando uma segunda volta de formação e acabando por ser ficar fora da prova antes do arranque. À terceira tentativa, a corrida finalmente começou.

No arranque, Lando Norris foi o mais rápido a sair da segunda fila e apoderou-se da liderança na curva 1, relegando Russell para terceiro. A vantagem, porém, durou pouco. Piastri, que se queixava de que a pista estava demasiado seca para intermédios, entrou nas boxes logo na volta 1 para calçar slicks. O companheiro de equipa fez o mesmo na volta 3. A aposta da McLaren revelou-se errada e a equipa de Woking pagaria um preço elevado ao longo de toda a tarde.

A partir daí, a corrida pertenceu à Mercedes. Russell assumiu a liderança, mas Antonelli não lhe deu descanso. A luta interna entre os dois pilotos de Brackley foi o fio condutor de uma primeira metade de grandes momentos: erros no gancho, contactos e intervenções da equipa por rádio pontuaram um duelo que apimentou a corrida. Na volta 6, Antonelli foi em frente na última chicane, quase levando o carro do companheiro consigo.

How CLOSE was that?! 🤯 Russell takes the lead but Antonelli locks up and almost collides with his team mate! 👀#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/HOHpcP36L4 — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

Entretanto, Max Verstappen avançava discretamente. Na volta 9 era já terceiro, tendo deixado Hamilton para trás sem que o britânico tivesse argumentos para resistir. A cinco segundos dos líderes, o neerlandês aguardava pacientemente a sua oportunidade. Mais atrás, Leclerc defendia o quarto lugar da pressão crescente de Hadjar.

Na volta 16, Norris regressou às boxes com problemas mecânicos rapidamente resolvidos, numa corrida completamente arruinada. A McLaren, que já tinha visto Piastri envolver-se num incidente com Alex Albon — que custaria uma penalização de 10 segundos e ao tailandês o abandono na volta 20 —, somava mais um revés numa tarde miserável.

Na volta 22, Antonelli apoderou-se da liderança, mas duas voltas depois, o italiano repetiu o erro de Russell no gancho, saindo de pista após falhar a travagem. A luta voltou a aquecer, Kimi foi em frente na última chicane e equipa deu-lhe a ordem para devolver o lutar a Russell e Antonelli obedeceu, mas recuperaria a liderança pouco depois.

Os abandonos sucediam-se. Alonso desistiu na volta 27, mas na volta 30, surgiu o golpe mais dramático: Russell ficou imobilizado em pista com falha mecânica no seu Mercedes, sendo o quarto abandono da corrida. O Virtual Safety Car foi acionado, e todas as equipas aproveitaram para trocar de pneus. Antonelli mantinha-se na frente, seguido de Verstappen, Hamilton, Hadjar, Leclerc, Colapinto, Lawson, Gasly, Norris e Sainz.

A segunda metade começou com Antonelli a gerir uma vantagem confortável, mas a corrida não permitia descanso a ninguém. Na volta 39, Leclerc recuperou o quarto lugar a Hadjar, e na volta 40, Norris abandonou definitivamente a corrida, com problemas mecânicos. Pouco depois, Sergio Pérez desistia com problemas na suspensão dianteira direita, e Hadjar recebia dez segundos de penalização por defesa demasiado agressiva sobre Leclerc.

Dois períodos de Virtual Safety Car adicionais — na volta 46 e na volta 53, ambos por detritos em pista — colocaram água na fervura, mas preparavam o que seriam últimas voltas animadas. Hadjar aproveitou o segundo para cumprir a sua penalização e trocar de pneus; Piastri fez o mesmo. Antonelli seguia imperturbável na frente, com uma almofada que chegou a aproximar-se dos 9 segundos sobre Verstappen.

Na volta 56, o duelo que tantas histórias escreveu no passado voltou a ganhar vida: Verstappen contra Hamilton pelo segundo lugar. Na volta 62, com apenas sete voltas para o fim, Hamilton concluiu uma manobra cirúrgica e apoderou-se do segundo lugar. Verstappen respondeu de imediato, e as últimas voltas foram disputadas ao limite. Nos instantes finais, Hadjar ainda recebeu uma penalização de stop & go por desrespeito a bandeiras amarelas, numa tarde negativa para o piloto da Red Bull.

Hamilton overtakes Verstappen on the outside! 😮‍💨 This is how the move for the second spot on the podium unfolded… 👇#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/m0Md9UvUbc — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

Destaques da corrida

A corrida chegou ao fim e Antonelli cruzou a linha em primeiro, merecido vencedor de uma corrida que soube gerir com maturidade apesar das lutas renhidas com Russell, com a Mercedes a mostrar que, com os upgrades, está novamente numa liga à parte. Hamilton regressou ao pódio para coroar um fim de semana positivo onde voltou a ser o “bom velho” Hamilton, confortável no carro e agressivo quando necessário. Verstappen subiu ao terceiro lugar pela primeira vez em 2026, com boas lutas e a Red Bull a confirmar as melhorias no carro.

Leclerc, num fim de semana em que preferiu minimizar estragos, dados os problemas que sentiu ao longo dos dias, conseguiu um bom quarto posto, à frente e Hadjar cujo resultado foi melhor que a exibição. Muitas penalizações a complicar uma tarde que não foi pior, pois a distância competitiva para o resto da concorrência não o permitiu.

Franco Colapinto está numa fase positiva e o sexto lugar comprova-o, à frente de Lawson, Gasly, Sainz e Bearman, que começaram todos atrás da Audi e fora do top 10, mas conseguiram terminar nos pontos.

Nota negativa para a McLaren, cuja aposta nos intermédios foi péssima e para a Audi que viu os adversários saltarem para a sua frente mais uma vez. Esteban Ocon voltou a ficar longe do seu colega de equipa, e para a Cadillac e a Aston Martin foi mais uma tarde demasiado longe das lutas mais interessantes e a milhas dos pontos.

Por fim, nota para George Russell, que viu Kimi Antonelli ganhar ainda mais vantagem. O italiano lidera com 156 pontos, enquanto Lewis Hamilton saltou para o segundo lugar com 90 pontos, mais dois que Russell. O britânico precisava deste fim de semana para reagir à série positiva de Antonelli, mas aconteceu exatamente o contrário. Perdeu pontos e Antonelli mostrou-se novamente o mais rápido, mesmo com a diferença de experiência e maturidade que Russell tentou explorar. A diferença de 68 pontos é muito pesada à quinta jornada. Mas o campeonato ainda é longo.

Nas contas dos construtores, a Mercedes lidera com 244 pontos, com mais 67 pontos que a Ferrari, em segundo, com a McLaren a fechar o top 3 (106 pontos). Red Bull e Alpine completam o top5. Apenas a Cadillac e a Aston Martin não pontuaram.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA