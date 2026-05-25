GP Canadá F1: Q&A com Max Verstappen

Max Verstappen subiu ao pódio no Grande Prémio do Canadá num fim de semana que, por uma vez, correu sem grandes sobressaltos para o neerlandês da Red Bull. Terceiro classificado, o tetracampeão do mundo falou sobre a batalha com Lewis Hamilton, o comportamento dos pneus, a estratégia de arranque e — com a franqueza que o caracteriza — deixou um recado claro sobre a complexidade crescente da Fórmula 1 moderna.

Como foi a batalha com Lewis Hamilton nas voltas finais?

Foi muito bom. Gostei muito. Quando estás dentro de um segundo podes gastar um pouco mais. Por isso, nas retas ganhas alguma velocidade e aqui isso é muito eficiente. Nas últimas voltas tentei recuperar, mas foi bom. Estávamos a fundo e foi muito agradável para mim. Além disso, acho que foi a minha primeira corrida em que basicamente tive uma corrida normal, nada de estranho aconteceu, o que também é bom.

Como avalias o ritmo do carro ao longo da corrida e o fim de semana no geral?

Para ser honesto, sentia-me melhor em Miami com o carro, por isso estou um pouco surpreendido por estar no pódio aqui. Mas também tens de olhar para o facto de o George ter abandonado e os McLaren terem falhado na estratégia. Por isso, estou muito feliz por estar aqui. Com os pneus macios éramos um pouco mais competitivos, mas com os médios nunca consegui realmente aquecer os pneus — os pneus simplesmente não estavam na janela certa para nós, e esse stint foi mais difícil sem qualquer tipo de aderência. Mas fizemos um bom trabalho na mesma. Para nós, ter o nosso primeiro pódio é muito positivo, especialmente em condições bastante complicadas.

A gestão da unidade motriz está a tornar-se mais natural ao longo da época?

Para mim, especialmente esta época, também corri noutros tipos de carros e sobretudo na semana passada, isso recorda-me como o desporto motorizado puro pode ser e como a corrida pode ser fantástica. Quando volto à Fórmula 1, a maioria dos pilotos são os melhores do mundo. Por isso, mesmo que nos dessem um carro de aluguer, daríamos um bom espetáculo e lutaríamos muito bem. Não tem nada a ver com as regras nesse sentido. Mas enquanto conduzo, sim, é tudo um pouco confuso. Não é o que a Fórmula 1 devia ser, é demasiado complexo.

Os adeptos nem sequer sabem com o que lidamos enquanto conduzimos: o que é permitido quando estamos atrás ou à frente, o que fazer numa volta de formação, o que fazer numa volta de saída das boxes, quanto de bateria podemos carregar. É uma pena que tenhamos de lidar com isso. A F1 precisa de ser mais pura. Espero muito que o que tentam fazer no próximo ano avance, porque acho que é necessário. É o mínimo necessário para tornar isto um pouco mais natural e um pouco mais puro. Mas como pilotos, deem-nos qualquer tipo de carro, vamos sempre lutar e dar um bom espetáculo. As pessoas dizem “olha, o espetáculo está ótimo, os carros estavam a lutar”, mas isso não tem nada a ver com o carro. É apenas o que somos como pilotos.

Qual foi a tua reação quando viste a McLaren a sair para a grelha com pneus intermédios?

Essa foi uma ótima decisão. Eu estava a dizer “obrigado.”

Tens algum conselho para o Kimi sobre como gerir uma luta pelo título?

Ele está claramente a fazer um ótimo trabalho. E claro que um campeonato é longo e ganha-se com consistência, sem cometer erros. Mas ele sabe isso. Por isso, todos os fins de semana tens de tentar maximizar e tentar ser melhor do que o teu colega de equipa e tenho a certeza de que tem uma boa hipótese. Mas ainda há muito caminho a percorrer. O que está a fazer agora está a funcionar muito bem.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA