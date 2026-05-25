GP Canadá F1: Q&A com Lewis Hamilton

Lewis Hamilton voltou ao pódio em Montreal com um segundo lugar que valeu muito mais do que os pontos conquistados. O piloto britânico da Ferrari, que vive uma nova fase da carreira com a Scuderia, mostrou-se emocionado e aliviado após um fim de semana em que tudo pareceu encaixar. Da batalha épica com Max Verstappen à presença da mãe nas bancadas, Hamilton falou sobre tudo na conferência de imprensa da FIA — e deixou claro que está de volta ao melhor nível.

O teu 11.º pódio aqui em Montreal. Pareces genuinamente emocionado com este resultado. O que tornou este fim de semana tão especial?

Diverti-me muito durante todo o fim de semana. Em cada volta senti que começámos com o pé direito, viemos com a atitude certa e o carro deu geralmente sensações muito boas. Chegar a Montreal, uma pista que adoro, e desfrutar de um fim de semana Sprint aqui, o primeiro que tivemos nesta pista, foi fantástico. E este é o meu primeiro segundo lugar com a equipa. É algo pelo qual trabalhei tanto, não consigo sequer explicar o quanto tive de me esforçar para chegar a este ponto, e o trabalho e as montanhas que tiveram de ser movidas nos bastidores para permitir este tipo de desempenho. Estou muito grato à equipa por continuar a apoiar-me fim de semana após fim de semana. É uma sensação muito boa ver a equipa tão feliz, porque merece-o com todo o trabalho duro que tem feito.

Pareceste muito mais feliz aqui do que em Miami. O que fez a diferença?

A preparação antes. Escolhi uma afinação diferente neste fim de semana, analisando os dados e trabalhando muito bem com o meu engenheiro. Ele é absolutamente fantástico e estou a adorar trabalhar com ele. E o meu número dois fez um trabalho fantástico neste fim de semana, ajudando-me a extrair mais desempenho do carro e a colocá-lo num ponto muito mais confortável. Finalmente consegui atacar todas as curvas. Pedi muitas mudanças e o Fred tem sido muito solidário, a mover montanhas para me deixar confortável. Está finalmente a começar a mostrar-se no meu desempenho. Por isso, obrigado à equipa.

A tua mãe parece trazer-te muita sorte nas corridas, certo?

Sim, foi um fim de semana muito bom. Alugo um apartamento aqui e a minha mãe ficou comigo. Todas as noites jantávamos juntos e víamos um filme ou ficávamos a conversar. Foi incrível. E vamos fazer uma pequena viagem por alguns dias, estou muito entusiasmado. E terminar com um resultado positivo é fantástico. Definitivamente ela tem de vir a todos os fins de semana, é claramente o meu amuleto da sorte.

A batalha com Verstappen foi espetacular para quem assistia. Como foi vivê-la de dentro?

Foi incrível. Absolutamente incrível lutar com um dos grandes. Foi extremamente desafiante. Acho que os nossos carros são relativamente próximos — vê-se na qualificação. O que ganho nas curvas, eles ganham nas retas. Foi muito difícil atrás dele. Ele era mais rápido no início da corrida e depois, quando passou para os médios, consegui aproximar-me e caçá-lo. E adoro essa caça — é toda a minha vida desde pequeno. Foi incrível estar novamente nessa posição a perseguir um campeão. Tive de fazer cálculos constantes, a tentar perceber como maximizar a energia em cada reta e garantir que tinha o suficiente em cada momento. Graças a Deus consegui. É uma sensação fantástica quando ultrapassas. Estes carros são fantásticos para poder seguir de perto.

No Mónaco, achas que pode ser uma oportunidade para a Ferrari bater a Mercedes?

Monaco é a única pista onde a potência não é o fator principal — é o desempenho do carro. Acho que o nosso carro pode ser muito forte lá. Vou focar-me em chegar com a mesma energia que tive neste fim de semana e estudar muito com os engenheiros para posicionarmos o carro no sítio certo desde o primeiro treino livre. Se retirarmos o deficit de potência, estamos na luta. Mas infelizmente não é assim hoje. Nas retas vejo-os a afastar-se, apanho-os na travagem, voltam a afastar-se — e isso mesmo quando estás na zona de ultrapassagem, eles ainda têm mais potência. É muito difícil. Espero que com as novas regras possamos recuperar algum desempenho e voltar à luta. Mas Monaco deve ser divertido.

A gestão da unidade motriz está a tornar-se mais natural?

Definitivamente não é natural, isso é certo. A potência cai a meio da reta, as rotações começam a baixar — não é o que o desporto motorizado devia ser. O motor devia estar a fundo até ao fim da reta, a puxar e a puxar, como faziam nos tempos dos V8 ou dos V10. É um elemento de corrida que nunca existiu antes. Acho que o carro, fundamentalmente, é uma melhor conceção, conseguimos seguir de perto e isso é a melhor parte. Mas a parte da potência é menos entusiasmante.

Quais foram as primeiras impressões da tua mãe sobre a cidade de Montreal?

Ela já esteve aqui antes, por isso não foi a primeira vez, mas não tinha visto muito da cidade. Ontem à noite saiu para uma caminhada e havia imensas pessoas nas ruas a divertir-se. Montreal nunca dececiona, a cidade está sempre cheia de energia. As pessoas parecem divertir-se muito, tem ótimos restaurantes e os canadianos são pessoas tão simpáticas. Tenho tantos amigos canadianos na minha vida, não sei bem como acabei com tantos, mas são excelentes pessoas. Com o tempo, a pista e esta pequena ilha onde corremos, esta é provavelmente a minha corrida favorita do ano, a seguir ao GP em casa. E foi muito bom ter duas corridas aqui neste fim de semana.

Para onde vai no Canadá nos próximos dias? E vai voltar ao simulador esta época?

Não posso dizer para onde vou, por razões de segurança, obviamente. Mas espero ver um alce algures. E vou ver o jogo amanhã, que deve ser o primeiro que vejo. Quanto ao simulador, posso voltar para fazer correlação com este fim de semana e perceber onde está a falhar. O piloto de testes dirá o que sabe, mas só eu e o Charles é que conduzimos o carro. Por isso, há valor em voltar e dizer à equipa o que realmente se sente e o que está a faltar. Agora, usá-lo para me preparar para uma corrida? Provavelmente não. As minhas duas melhores corridas foram sem simulador. Sou da velha guarda, provavelmente sou melhor sem ele.

Tens algum conselho para o Kimi sobre como gerir uma luta pelo título?

Somos competidores, não vou dar-lhe mais dicas! Pessoalmente, 2007 foi muito intenso. Tinha 22 anos, um pouco mais velho do que ele agora, e as coisas eram diferentes. Não tinha o mesmo sistema de apoio que ele tem hoje. O Toto fez um trabalho excelente ao rodeá-lo das pessoas certas para o manter estável e orientado e eu definitivamente não senti isso na altura. A equipa era boa, mas não havia os elementos certos à volta para me apoiar. Foi muito intenso, especialmente no meu primeiro ano a lutar pelo título. Mas não mudaria nada.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA