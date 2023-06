GP Canadá F1: Q3 suspensa depois de acidente de Oscar Piastri | AutoSport

A McLaren era uma das duas equipas que tinham os seus dois carros na discussão da pole position na Q3 do Grande Prémio do Canadá, mas a 7:11s do final, Oscar Piastri perdeu o controlo da traseira do MCL60 na curva 7 e embateu nos muros de proteção do Circuito Gilles Villeneuve. O piloto australiano tinha concluído uma volta rápida e regista neste momento o nono tempo, estando a sessão interrompida sob bandeiras vermelhas.

Até à suspensão, Max Verstappen garantiu o tempo mais rápido, tendo Nico Hülkenberg a 1.244s de diferença, ocupando o alemão o segundo lugar da tabela de tempos. Fernando Alonso é terceiro.