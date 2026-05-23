GP Canadá F1, Q2: Pierre Gasly e Carlos Sainz eliminados

O arranque da Q2 trouxe pneus novos para os pilotos, depois de na Q1 os macios usados terem sido a norma para a maioria dos pilotos, num fim de semana Sprint, com alocação de pneus ligeiramente diferente. Mas o padrão de duas voltas de aquecimento manteve-se, dadas as temperaturas amenas do asfalto.

Isack Hadjar foi o primeiro a colocar um tempo respeitável, com o segundo 13 a ser a primeira referência, destronado por Lando Norris pouco depois, com Oscar Piastri por perto. Lewis Hamilton ficou a 0,035 segundos do tempo de Norris. Kimi Antonelli ficou muito perto do segundo 12 e agarrou o primeiro lugar da tabela, com Russell apenas em quinto. Hadjar voltou a subir ao segundo lugar, enquanto Max Verstappen tinha de se contentar com o sexto posto.

Bearman locks-up and goes straight on at Turn 8! 😳💨 The Haas driver is currently in the elimination zone in Q2#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/VH6buiR91c — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

Na zona de eliminação tínhamos Franco Colapinto, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto, Ollie Bearman, Pierre Gasly e Liam Lawson, que ainda não tinha um tempo no seu nome.

Na segunda parte da Q2, com pneus macios novos, Russell falhou a primeira tentativa com este novo conjunto. Pouco depois, Lewis Hamilton subiu ao primeiro lugar, com Russell a ficar a 0,038 segundos de Hamilton, com Antonelli pelo meio. Mas a surpresa surgia pouco depois, com Isack Hadjar a entrar no segundo 12, o primeiro a consegui-lo (1:12.975). O top 5 cabia em 0,1 seg.

Eliminados nesta Q2 ficavam Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Bortoleto, Pierre Gasly, Carlos Sainz e Ollie Bearman.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA