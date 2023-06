GP Canadá F1, Q2: Condições mistas de pista resultam na eliminação de Leclerc, Pérez e Stroll | AutoSport

Grande surpresa na Q2 do GP do Canadá. Alexander Albon e a Williams arriscaram entrando primeiro com pneus slicks enquanto todos os outros o fizeram com pneus intermédios. Albon aproveitou uma altura em que a pista apresentava uma trajetória seca para colocar os pneus macios em ação, passando para a liderança da tabela de tempos. Os outros pilotos pararam para trocar de pneus, mas nessa altura começou novamente a chover, o que fez com que poucas melhorias de tempo fossem conseguidas.

No lado oposto, Charles Leclerc foi apanhado pelas condições mistas de pista – ele que queria pneus macios logo no início da Q2 – assim como Sergio Pérez, Lance Stroll, Kevin Magnussen e Valtteri Bottas.

A Q2 começou e Max Verstappen foi o primeiro a sair das boxes. A McLaren avisou Lando Norris que a chuva será “intermitente”. O único piloto a sair para a pista com pneus macios foi Alexander Albon, com todos os outros com pneus intermédios.

Mostrando Albon um bom ritmo com pneus slicks, outros pilotos pararam na box para trocar os intermédios por macios. O piloto da Williams aproveitou para registar um tempo mais rápido do que pertencia a George Russell, que era quem liderava a tabela de tempos até esse momento. Albon melhorou o seu anterior registo e completou nova volta em 1:18.725s no mesma altura em que começava a chover mais.

Em posição de eliminação a cinco minutos do final da Q2 estavam Charles Leclerc, Sergio Pérez, Lance Stroll, Kevin Magnussen e Valtteri Bottas.

Sem conseguirem melhorar os tempos anteriores devido à chuva e com pneus intermédios, acabaram eliminados Leclerc, Pérez, Stroll, Kevin Magnussen e Valtteri Bottas. O piloto monegasco da Ferrari tinha dado indicações à equipa para montar pneus slicks antes dos intermédios.