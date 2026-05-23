GP Canadá F1, Q1: Alex Albon e Esteban Ocon eliminado

Depois da espetacular corrida Sprint, pilotos e equipas voltaram ao traçado do Circuito Gilles Villeneuve para a Qualificação do GP do Canadá. Com o céu mais nublado, mas com temperaturas ainda estáveis face ao que foi sentido na Sprint, os 22 pilotos entravam novamente em cena em busca dos melhores tempos.

George Russell fez a pole no ano passado, fez a pole para a corrida Sprint e conseguiu o triunfo na Sprint, o que fazia dele um dos favoritos, mas Kimi Antonelli mostrou novamente excelente andamento, equiparado ao do seu colega de equipa. Havia também a McLaren, especialmente Lando Norris e a Ferrari, com Lewis Hamilton a mostrar conforto suficiente no seu Ferrari para tentar algo mais.

Assim que as luzes verdes se acenderam no final da via das boxes, uma fila de monolugares previamente perfilados entrou em pista para as primeiras voltas.

Pit lane shenanigans underway! 👀 Alonso and Colapinto get rather too close for comfort, and the Aston Martin driver is now under investigation for an unsafe release 😮‍💨#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/kRDiixV1CX — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

As primeiras voltas serviram para aquecer as borrachas macias usadas por todos os pilotos. Oscar Piastri foi o primeiro a colocar um tempo competitivo, no segundo 15 mas ainda longe do que se esperaria para esta sessão. Max Verstappen entrou no segundo 14 pouco depois e Lando Norris fez cair novamente a referência, ficando à porta do segundo 13. Kimi Antonelli ficou a apenas 0,015 segundos do tempo de Norris, enquanto George Russell ficou a 0,2 segundos. Piastri fez melhor que Antonelli e ficou apenas a 0,008 seg. O top 3 cabia em 0,015 seg.

Verstappen, na sua segunda volta rápida ficou a apenas 0,067 seg. do segundo 13 e destronou Norris no topo da tabela. Os tempos continuavam a cair e Russell foi o primeiro a quebrar a barreira do segundo 13, mas foi empurrado para fora do primeiro posto pelo colega de equipa, que encontrou meio segundo. Isack Hadjar tinha uma palavra a dizer e subia ao segundo posto, antes da grande maioria dos carros entrar nas boxes.

Nesta fase a ordem no topo era Antonelli, Hadjar, Arvid Lindblad, Russell e Verstappen. Na zona de eliminação tínhamos Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Pierre Gasly.

De regresso à pista, Norris e Piastri regressaram ao top 3. Com o melhor tempo praticamente definido, a luta pela fuga à zona de eliminação ganhou mais interesse com alguns dos suspeitos do costume a tentarem fintar o seu destino. No final, foram eliminados Esteban Ocon, Alex Albon, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll e Valtteri Bottas. Kimi Antonelli ficou com o melhor tempo 1:13.380, à frente de Norris e Piastri.