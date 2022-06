GP Canadá F1: Pitstop lento de Charles Leclerc não permitiu outro resultado | AutoSport

Charles Leclerc adiou a sua primeira paragem nas boxes até à volta 41, tendo começado a corrida do GP do Canadá com pneus duros. Quando o piloto monegasco não conseguiu concretizar a ultrapassagem a Esteban Ocon, perdendo tempo para continuar a sua recuperação vindo do 19º lugar da grelha de partida, a paragem lenta por parte da Ferrari, deixou-o ficar atrás de um mini-pelotão e com vários carros com DRS liderado por Lance Stroll. Como resultado, Leclerc ficou aborrecido com o atraso que sofreu nas boxes.

“Na primeira parte da corrida, não houve problemas com a tração em geral. Só que todos tinham DRS, pelo que eu não podia fazer nada”, disse Leclerc no final da corrida. “No meio da prova, houve um grande problema de aderência, mas isso foi apenas porque Esteban tinha pneus novos e na saída da curva 10, é aí que se precisa de pneus, ele tinha muito mais aderência do que eu, por isso tive dificuldade em persegui-lo e isso foi muito frustrante. Depois, obviamente, tivemos o problema na paragem nas boxes, o que tornou a nossa vida muito mais difícil, porque voltei a ter quatro carros para ultrapassar com o ‘comboio’ de DRS e tive de ser um pouco mais agressivo depois disso para recuperar. Portanto, sim, considerando tudo isto, o quinto lugar foi o melhor que consegui”.

Leclerc acredita que o resultado teria sido diferente sem o atraso que sofreu durante a paragem para troca de pneus. “Teria mudado bastante sem essas poucas coisas. Penso que o problema a meio do ‘stint’, não havia nada que pudéssemos ter feito melhor, era apenas a situação em que nos encontrávamos, mas obviamente que a paragem nos custou bastante”, concluiu.