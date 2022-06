GP Canadá F1: Pitstop lento da McLaren deveu-se a “um problema de comunicação” | AutoSport

Até o CEO da McLaren, Zak Brown, admitiu que o GP do Canadá foi um “fim de semana para esquecer”. As coisas correram mal à equipa e como se a falta de ritmo de corrida não fosse suficiente, as paragens dos dois carros durante o período de Virtual Safety Car foram muito lentas, especialmente a de Lando Norris. Depois do abandono de Mick Schumacher, tanto Daniel Ricciardo como Norris pararam para trocar de pneus, numa dupla paragem mal planeada pela equipa. Ricciardo entrou, teve uma paragem lenta, com o pneu dianteiro direito a demorar a sair e já com Norris à parado atrás do carro do companheiro de equipa. Quando chegou a vez do britânico, a equipa não tinha os pneus corretos preparados, tendo ficado o #4 parado muito mais tempo.

“Durante a corrida tivemos alguns problemas com nossos processos”, explicou o chefe de equipa Andreas Seidl. “No geral, foi um problema de comunicação durante o pit stop. Isso causou o problema. Temos de analisar e fazer melhor da próxima vez”.

Norris terminou a corrida bastante frustrado com este problema e no 15º posto da classificação, tendo Ricciardo terminado mais à frente, mas fora dos pontos, no 11º lugar.