GP Canadá F1: Pirelli volta a apostar nas misturas mais macias | AutoSport

Após uma ausência de dois anos, o Canadá está de regresso e a Pirelli apostou novamente com os pneus mais macios da gama, como foi o caso de Montreal em 2019 e também para as duas últimas corridas deste ano (Mónaco e Azerbaijão).

Em 2019, a estratégia vencedora foi uma estratégia de um a um: começando no médio e terminando no duro. Montreal tem alguns elementos em comum com Baku, graças às suas exigências de tração e travagem forte, numa superfície em rápida evolução, mas com velocidades mais baixas e tempo mais fresco.

A meteorologia tem sido frequentemente um fator diferenciador no Grande Prémio do Canadá: a corrida de 2011 é ainda a mais longa da história da F1, graças a seis períodos de Safety Car e a uma longa interrupção que neutralizou a ação durante várias horas. Nunca é fácil prever as condições, e há também uma hipótese razoável de chuva para este fim de semana.

Mas há algo que deve estar na mente das equipas. A última visita foi em 2019, com carros de outra geração e pneus diferentes. Os dados não foram atualizados nestes dois anos e certamente haverá algumas interrogações para os engenheiros.

“Em comparação com a sua última visita a Montreal, os pilotos irão usar compostos que sejam mais estáveis com uma janela de trabalho mais ampla, permitindo-lhes forçar mais o andamento ao longo de cada stint com um risco muito menor de sobreaquecimento. Um aspeto interessante para Montreal é que a perda de tempo nas boxes é das mais baixas do calendário, o que significa que um carro pode entrar e sair das boxes em menos de 20 segundos. Isto pode abrir algumas opções em termos de estratégia”.