GP Canadá F1: Pilotos devem fazer apenas uma troca de pneus | AutoSport

A estratégia mais rápida durante a corrida do GP do Canadá, segundo a Pirelli, é apenas uma paragem, mas com duas “versões” diferentes. A mais usada deverá ser começar a prova canadiana com pneus médios, que apresentam um melhor rácio entre durabilidade e tempo por volta, para trocar por pneus duros entre a volta 22 e 28. Também com apenas uma estratégia, e que pode funcionar para os pilotos fora do top 10, é começar a corrida com pneus macios para trocar entre as voltas 17 e 22 por pneus Pirelli duros. O grande desafio desta opção é o ‘graining’, isto porque os carros estão mais pesados com o combustível e com a pista a apresentar baixos níveis de aderência. A chuva de ontem lavou a pista da borracha deixada pelos carros na sexta-feira e como tal, pode ser mais desafiante para os pilotos encontrarem tração.

Os pilotos do fundo do pelotão podem optar por parar duas vezes, talvez começando com pneus médios, passando para os duros e finalizando a corrida com os pneus macios, tentando subir algumas posições a pilotos com pneus duros montados nos seus carros.

Fazer uma paragem nas boxes do Circuito Gilles Villeneuve demora cerca de 17.5s, mas durante um período de Safety Car ou Virtual Safety Car, a paragem é bem mais rápida, cerca de 9.5s, existindo uma forte possibilidade de isso acontecer durante as 70 voltas da corrida.