GP Canadá F1: Pilotos da McLaren não gostaram da nova asa dianteira

A McLaren optou por abandonar temporariamente a nova asa dianteira introduzida no GP do Canadá após Lando Norris e Oscar Piastri não se terem sentido confortáveis com a peça durante a única sessão de treinos livres do fim de semana em Montreal.

A equipa de Woking trouxe para o Canadá a segunda fase do seu pacote de atualizações iniciado no Miami, que incluía, além da nova asa dianteira, uma nova cobertura do motor, carenagens traseiras de suspensão revistas e alterações às bordas do fundo plano, conforme confirmado pelas submissões técnicas da FIA na sexta-feira.

Durante a sessão de treinos livres, Norris rodou com a nova especificação enquanto Piastri utilizou inicialmente a versão anterior, tendo o australiano trocado para a asa nova mais tarde. Após nenhum dos pilotos se sentir confortável com a nova peça, a equipa regressou à especificação anterior para a qualificação para a sprint, condição que se manterá também para a corrida sprint devido ao regime de parque fechado.

A McLaren reconhece que é necessária uma investigação mais aprofundada para compreender por que razão a nova asa não correspondeu às expectativas, sendo que parte da questão poderá ser específica deste circuito, onde atacar os corretores é um fator determinante e exige grande confiança por parte dos pilotos. Barcelona deverá ser a próxima pista representativa para uma avaliação mais rigorosa da atualização.

Lando Norris:

“Estávamos preocupados em perder ritmo e eu não tinha muita confiança no carro. Mas fizemos algumas alterações que representaram um passo claro em frente. Regressámos à especificação anterior da asa dianteira antes da qualificação para a sprint, o que me deu mais confiança.”

Oscar Piastri:

“Foi um grande pacote a introduzir e temos ainda algum trabalho a fazer na asa dianteira — acabámos por usar a antiga na qualificação para a sprint porque nos sentíamos mais confortáveis com ela.”

Neil Houldey (diretor técnico de engenharia):

“Fizemos grandes progressos nas últimas corridas. A atualização no Miami teve um grande impacto no fecho da diferença para a frente, e as novas peças que trouxemos aqui parecem ter ajudado a fechar um pouco mais. Dito isto, revertemos para a especificação anterior da asa dianteira após o FP1 esta manhã. Durante a sessão verificámos que a asa dianteira não estava a entregar bem o que esperávamos, e acabámos por tomar a decisão de usar a especificação anterior, o que deu mais confiança aos pilotos e lhes permitiu extrair mais desempenho.”