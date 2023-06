GP Canadá F1: Pierre Gasly eliminado na Q1 | AutoSport

Pierre Gasly tinha ficado sempre dentro do top 10 nas últimas 3 qualificações da temporada, mas termina a sua participação no Q1 do GP do Canadá chateado pelo tráfego que apanhou na sua última tentativa de volta rápida e que poderia dar-lhe passagem à Q2. Este episódio pode valer uma penalização a Carlos Sainz no final da qualificação. O piloto francês foi um dos eliminados na primeira fase de qualificação, sendo acompanhado por Yuki Tsunoda, Nyck de Vries, Logan Sargeant e Zhou Guanyu.

Com risco de 90% de chover durante a sessão de qualificação levou à saída imediata de todos os carros para a pista. Logo à saída do pitlane, Zhou Guanyu avisou a equipa que tinha ficado sem potência no Alfa Romeo, enquanto os primeiros pilotos tentavam começar a volta rápida e viam bandeiras amarelas no setor 2. Zhou parou e parecia não poder regressar à box, com a direção de prova a suspender a sessão, mas momentos depois, o piloto da Alfa Romeo foi aconselhado pela equipa a seguir devagar para o pitlane e assim foi.

Por essa altura, apenas 3 pilotos tinham um tempo por volta registados: Logan Sargeant, Valtteri Bottas e Alexander Albon, com vantagem para o piloto norte-americano com 1:27.231s.

Todos os pilotos voltaram a sair para a pista para tentarem a passagem à Q2, incluindo Zhou. Max Verstappen saltou para a liderança da tabela de tempos com 1:24.106s, depois de Fernando Alonso ter passado anteriormente pelo topo. No entanto, o piloto espanhol não se deixou ficar e voltou a melhorar o seu tempo e passou para a frente de Verstappen, com o registo de 1:22.655s.

Entrando nos últimos cinco minutos da Q1, Max Verstappen tinha feito novamente o tempo mais rápido (1:21.908s), enquanto Nyck de Vries, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant e Zhou Guanyu estavam em posição de eliminação.

Até ao final da Q1, Alonso ainda passou pelo topo da tabela de tempos, mas Verstappen voltou a melhorar o seu registo, com 1:20.851s. Ficaram eliminados, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Nyck de Vries, Logan Sargeant e Zhou Guanyu.