GP Canadá F1, Pierre Gasly: “é provável que chova, vamos estar preparados” | AutoSport

Pierre Gasly continuou em Espanha a conquistar pontos. Foi a terceira corrida consecutiva a somar para a classificação do mundial, mas terminou atrás do seu companheiro de equipa desde o Mónaco e por isso, quererá no Canadá ter outro desempenho e terminar o fim de semana com um melhor resultado do que o 10º posto de Barcelona.

Assegurando estar preparado para enfrentar o Circuito Gilles Villeneuve, Gasly espera poder tirar algum partido da instabilidade das condições meteorológicas previstas.

“Voltamos a uma pista citadina em Montreal. É um local muito fixe para correr, muito rápido, com grandes zonas de travagem e curvas rápidas. Tenho estado a preparar-me no simulador em Enstone, tudo parece correr bem e estou ansioso por estar em pista na sexta-feira. O clima parece interessante, é provável que chova e por isso vamos estar preparados para todas as condições e ver o que conseguimos fazer”.

Consultando a página do serviço de meteorologia do governo do Canadá, há previsão de chuva para sexta-feira e sábado, com melhoria do tempo para domingo (apesar de céu encoberto), o que significa que a preparação para a corrida pode ser prejudicada e haver algumas surpresas na grelha de partida.

Gasly espera também ter muito apoio em Montreal, visto ser “uma cidade francófona, por isso, o apoio é sempre excecional”.