GP Canadá F1: Piastri acredita que chuva pode beneficiar a McLaren

Oscar Piastri largará do quarto lugar no Grande Prémio do Canadá, num resultado que reflete a realidade da McLaren este fim de semana: mais perto da Mercedes do que na sprint, mas ainda sem conseguir igualar o ritmo puro dos Flechas de Prata. O australiano foi sólido durante toda a qualificação, mas reconheceu que a diferença para o topo ainda existe.

Piastri apontou a chuva prevista para domingo como o principal fator que pode alterar a hierarquia, e mostrou-se consciente das limitações da pista de Montreal para recuperar posições na largada.

“Acho que estamos um pouco mais perto da Mercedes, sim, mas ainda não acho que temos o ritmo puro deles. O ritmo deles na Sprint, antes de começarem a batalhar entre si, foi impressionante. Vamos aguardar e ver com o tempo na corrida — se chover, acho que essa vai ser a maior oportunidade. As nossas largadas têm sido razoáveis, mas a reta é muito curta até à curva 1, por isso não há a mesma capacidade de ganhar posições.”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA