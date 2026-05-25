GP Canadá F1, Oscar Piastri: “Não foi o dia que esperávamos”

A McLaren viveu um Grande Prémio do Canadá para esquecer após uma aposta ousada, mas falhada, de arrancar com ambos os pilotos, Lando Norris e Oscar Piastri, com pneus intermédios, enquanto a grande maioria do pelotão optou por slicks. A estratégia rapidamente se revelou errada, comprometendo irremediavelmente a corrida dos dois pilotos.

Os chuviscos na grelha motivaram a decisão da equipa, mas com a pista já relativamente seca e sem chuva adicional, Norris e Piastri foram forçados a regressar às boxes de imediato, Piastri no final da primeira volta e Norris pouco depois, caindo fora do top dez. Norris aproveitou brevemente a vantagem dos intermédios para liderar na primeira curva, mas a sua corrida piorou progressivamente: saiu de pista, necessitou de uma segunda paragem e acabou por abandonar com um problema suspeito na caixa de velocidades.

Piastri enfrentou dificuldades adicionais quando bloqueou os pneus durante uma disputa com Bearman e embateu na lateral do Williams de Alex Albon, sendo obrigado a montar uma nova asa dianteira e a cumprir uma penalização de dez segundos, o que eliminou qualquer hipótese realista de pontuar. O australiano acabou em 11.º lugar. Apesar dos contratempos, Piastri salientou que a McLaren registou progressos no encurtamento da diferença para a Mercedes, olhando já para o Mónaco como oportunidade de recuperação.

“Não foi o dia que esperávamos” disse Piastri. “Tomámos a decisão de arrancar com intermédios porque o chão estava bastante molhado entre o hino e o momento de entrar no carro, mas no final foi a opção errada. Depois sofri alguns danos na colisão com o Albon. As minhas desculpas a ele e à equipa Williams. Após isso, fizemos o que pudemos para tentar recuperar, mas estava tudo muito difícil lá fora. Ainda há aspetos positivos a retirar deste fim-de-semana. Sinto que evoluí em algumas áreas e demos um passo em frente no encurtamento da diferença para a Mercedes. Agora é repor as energias, rever tudo e focar no Mónaco.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA