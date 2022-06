GP Canadá F1, novidade na McLaren: Daniel Ricciardo melhor que Lando Norris | AutoSport

Daniel Ricciardo foi o mais feliz dos dois pilotos da McLaren nos treinos livres de sexta-feira, algo que é a primeira novidade para os lados da McLaren, pois não é frequente termos podido dizer isso este ano. O australiano levou o ímpeto de Baku para o Canadá e foi capaz de igualar Lando Norris, que perdeu muito tempo de pista no primeiro Treino Livre. Contudo, o inglês foi capaz de entrar rapidamente num bom ritmo e recuperou durante a tarde. Ambos pareceram ter um ritmo razoável de uma volta, com os carros cor de laranja em quarto na ordem.

“Há mais no saco”, disse Daniel Ricciardo, mas “há um pouco mais de trabalho a fazer em séries longas. Já Norris diz que se sente mais de pé atrás nesta área, uma vez que não conseguiu rodar tanto como queria com mais combustível. Ainda assim, a McLaren está em quinto lugar na ordem de séries longas, a um décimo da Alpine, que está em terceiro, numa pista onde as ultrapassagens são possíveis.

Com a chuva pronta para atacar durante a qualificação de hoje, e novamente condições mais quentes esperadas para regressar no domingo, ainda há certamente muito em jogo.