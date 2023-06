GP Canadá F1, Nico Hülkenberg: “inesperado, mas estou muito satisfeito” | AutoSport

Nico Hülkenberg aproveitou bem as condições meteorológicas adversas da Q3 para assegurar o segundo lugar na grelha da corrida de amanhã do Grande Prémio do Canadá. O piloto alemão da Haas vinha a dar boas indicações desde o segundo treino livre de ontem, mas com um ritmo longe do lugar que veio a conquistar, obviamente. No entanto, a chuva impossibilitou que os tempos das primeiras voltas sofressem melhorias e, num desempenho muito bom com piso molhado, Hülkenberg levou a Haas novamente à primeira linha da grelha, depois da pole position de Kevin Magnussen no ano passado no GP do Brasil.

“Foi uma qualificação louca, as condições alternadas torna tudo muito complicado, principalmente aqui com os muros mais perto nas saídas das curvas”, começou por dizer Hülkenberg. “Molhado, seco e depois novamente molhado, temos sempre de reajustar. Foi bom, foi divertido. Claro que isto [o segundo lugar na grelha] surge como algo inesperado, mas estou muito satisfeito e orgulhoso pela equipa, que fez um trabalho excelente… super feliz”.

O piloto alemão explicou que “com este tempo há sempre muita comunicação via rádio, para saber o que os outros estão a fazer e depois a pensarmos por nós próprios. Penso que estivemos muito bem hoje, sem grandes erros e estivemos sempre firmes”.

Sendo um segundo lugar inesperado, o piloto da Haas espera amanhã poder tirar algum partido disso, mas mantém os pés no chão em relação a um resultado surpreendente. “Vamos ter de esperar. A primeira fila é bom, vamos ver quanto tempo conseguimos manter a posição e como estarão as condições amanhã. Se for uma corrida em piso seco será muito diferente, só quero arrancar, fazer o melhor que puder e esperar por um bom resultado”, disse.