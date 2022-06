GP Canadá F1: Motor do Ferrari de Charles Leclerc sem recuperação possível | AutoSport

O que pelas simulações da Ferrari poderia ter sido uma vitória de Charles Leclerc foi na realidade um duplo abandono da equipa italiana. O fim de semana no Azerbaijão terminou mais cedo do que a estrutura de Maranello desejaria e com graves problemas para o que resta da época. Após a inspeção feita na fábrica da equipa à unidade motriz do carro do piloto monegasco, chegaram à conclusão que é impossível recuperar o motor e como tal deverão enfrentar penalizações nas provas futuras, podendo acontecer mesmo já no GP do Canadá.

É altamente provável que Leclerc seja penalizado em alguma fase desta época, com discussões em curso dentro da equipa sobre quando melhor altura para o efeito, embora o piloto admita que isso pode acontecer de imediato.

“Bem, obviamente não estamos na melhor situação possível”, admitiu Leclerc. “Penso que ainda há discussões em curso sobre a situação da unidade motriz. Cabe-nos a nós escolher a melhor pista onde sofrer uma penalização. Montreal é uma das pistas onde é mais fácil ultrapassar, mas há também outras pistas nas próximas três ou quatro corridas onde também é mais fácil ultrapassar. Vamos discutir e tentar tomar a melhor decisão a partir daí”.

Na sequência das análises ao motor, a Ferrari acredita que a causa do problema do carro de Leclerc no Azerbaijão foi uma consequência de um problema não detetado na corrida anterior em Espanha, onde o piloto também abandonou.