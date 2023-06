GP Canadá F1: Mercedes pretende repetir resultado de Barcelona | AutoSport

George Russell admitiu, depois de terminada a sessão de qualificação do GP do Canadá, que a sua equipa tem como objetivo voltar a terminar com os dois carros no pódio do Circuito Gilles Villeneuve, repetindo o resultado obtido na prova anterior em Barcelona.

Fruto da penalização de Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton e George Russell subiram uma posição na grelha de partida, reservando para a equipa de Brackley a segunda fila. É um bom resultado para ambos os pilotos, que com a pista molhada tiveram algumas dificuldades em colocar-se entre os primeiros. Isso mesmo revelou Russell, explicando que tanto nos treino e qualificação, os W14 sentiram alguns problemas com tanta água no asfalto canadiano e que por isso, o seu quinto posto – antes da penalização ao alemão da Haas – seria o resultado possível nas condições mistas que encontraram na Q3.

O resultado no segundo treino livre, quando os dois pilotos da Mercedes estabeleceram os tempos mais rápidos, pode ser enganador, porque ambos realizaram as voltas depois dos principais adversários e numa altura em que a pista estava mais rápida. Ainda assim, segundo os dados recolhidos, a versão B do W14 parece rápida em ritmo de corrida e tanto Max Verstappen como Fernando Alonso não têm os seus companheiros de equipa dentro do top 10. Terão de se defender sozinhos, enquanto a Mercedes pode tentar uma tática usando os seus dois pilotos.

Foto: Steve Etherington/Mercedes-AMG PETRONAS F1