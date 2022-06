GP Canadá F1: Mercedes de mal a pior… | AutoSport

A Mercedes tentou algumas modificações nos treinos livres de sexta-feira, numa tentativa de levar o W13 para um lugar melhor, mas tal como no Mónaco e em Baku, as tentativas continuam a manifestar-se infrutíferas, pois o carro continua mau tanto nas curvas baixas como nas de alta velocidade.

Lewis Hamilton disse que o dia foi um “desastre” e que parece que o carro está “a piorar”. O seu colega de equipa, George Russell, esteve um pouco melhor, e espera que ele e Hamilton possam encontrar um “meio termo feliz”, depois de terem ido em direções completamente diferentes com as afinações.

O seu ritmo de qualificação parece melhor do que Baku, mas ainda estão três quartos de segundo fora do ritmo – e mais lentos do que a Alpine e McLaren. O ritmo da corrida é melhor, uma vez que estão em quarto na geral, mas ainda há um défice de meio segundo por volta para os líderes do campeonato, a Red Bull.

Por isso, este deve ser outro fim-de-semana difícil para a Mercedes, mas têm demonstrado em corridas recentes que, apesar de não terem ritmo para competir pelo prémio final, a vitória, podem conseguir bons pontos.