GP Canadá F1: Mercedes atualizou suspensão traseira e fundo do W13 | AutoSport

Depois de terminadas as conferências de imprensa no Canadá, os carros vão fazer-se à pista para o primeiro de dois treinos de hoje (19 horas e 22 horas em Portugal continental), com algumas atualizações apresentadas pelas equipas para a prova no continente americano.

A Mercedes reviu a suspensão traseira e o fundo, presumivelmente para controlar a oscilação, e a Aston Martin, Ferrari e McLaren (também com novas arestas do fundo do MCL36) têm uma nova asa traseira para os seus monolugares. Red Bull, Alfa Romeo, AlphaTauri, Haas e Williams não trouxeram nenhuma atualização para Montreal.