GP Canadá F1: Mercedes acelera a resposta a Miami…

Wolff admite que a Mercedes “tem de responder” e leva o primeiro pacote de atualizações ao Canadá

A Mercedes prepara-se para o Grande Prémio do Canadá com o primeiro pacote de atualizações da temporada, numa fase em que Toto Wolff reconhece que a equipa “tem de responder” à aproximação dos adversários. A confirmação surge depois de Miami, onde McLaren, Red Bull e Ferrari introduziram evoluções que reduziram a margem competitiva dos de Brackley.

Apesar de continuar na liderança de ambos os campeonatos, a Mercedes saiu de Miami com a noção de que a vantagem inicial já não é tão confortável. A vitória de Kimi Antonelli reforçou o comando do jovem italiano no campeonato de pilotos, agora com 20 pontos de avanço sobre George Russell, mas Wolff fez questão de sublinhar que isso não altera a necessidade de progresso imediato.

Wolff aponta para a necessidade de evolução

“Os nossos adversários deram um passo em frente em Miami e temos de responder”, afirmou Toto Wolff, ao fazer a antevisão da quinta ronda da época. O responsável da Mercedes acrescentou que a equipa vai levar a Montreal o seu primeiro pacote de atualizações do ano, embora tenha vincado que o desempenho só conta quando se traduz no asfalto. O dirigente austríaco mostrou ainda prudência quanto ao impacto do fim de semana canadiano no desenrolar do campeonato. Sublinhou que a época está longe de estar decidida, lembrando que, apesar de já ser meados de Maio, apenas quatro Grandes Prémios foram disputados.

Um calendário apertado à espera de resposta

Wolff destacou também o contexto competitivo das próximas semanas, com sete Grandes Prémios em 10 fins-de-semana antes da pausa de verão. Para o dirigente, esse ritmo representa uma oportunidade para a Mercedes recuperar impulso, corrigir debilidades e consolidar a resposta técnica aos rivais. “É uma época longa e este fim de semana é importante, mas não decide nada”, resumiu. A mensagem de fundo é de equilíbrio: continuar a aprender, executar cada corrida com precisão e evitar oscilações emocionais, tanto nos bons como nos maus resultados.

Montreal como teste imediato

O Circuit Gilles-Villeneuve servirá agora de teste à primeira evolução da Mercedes, num Grande Prémio que contará novamente com formato Sprint. Depois de um arranque forte, mas já sob pressão crescente, a equipa campeã em título procura em Montreal um sinal claro de que continua capaz de ditar o ritmo.