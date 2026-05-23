GP Canadá F1, Max Verstappen: “Não faço ideia do que se está a passar”

Max Verstappen qualificou-se no sexto lugar para o Grande Prémio do Canadá, um resultado abaixo das expectativas para o tetracampeão do mundo. O neerlandês da Red Bull mostrou-se claramente insatisfeito com o comportamento do carro ao longo da sessão, sem conseguir encontrar respostas para as dificuldades sentidas.

Verstappen deixou ainda uma antevisão pouco animadora para a corrida de domingo, independentemente das condições meteorológicas.

“Não faço ideia do que se está a passar. Não tenho muitas palavras. Tudo é tão confuso. Também não gostei da alteração de afinação que fizemos. Acho que a corrida vai ser um caos, independentemente da meteorologia.”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA