GP Canadá F1, Max Verstappen: “Não faço ideia do que se está a passar”
Max Verstappen qualificou-se no sexto lugar para o Grande Prémio do Canadá, um resultado abaixo das expectativas para o tetracampeão do mundo. O neerlandês da Red Bull mostrou-se claramente insatisfeito com o comportamento do carro ao longo da sessão, sem conseguir encontrar respostas para as dificuldades sentidas.
Verstappen deixou ainda uma antevisão pouco animadora para a corrida de domingo, independentemente das condições meteorológicas.
“Não faço ideia do que se está a passar. Não tenho muitas palavras. Tudo é tão confuso. Também não gostei da alteração de afinação que fizemos. Acho que a corrida vai ser um caos, independentemente da meteorologia.”
Foto: Philippe Nanchino / MPSA
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