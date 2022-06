GP Canadá F1, Max Verstappen: “muito excitante este final de corrida” | AutoSport

Max Verstappen teve de suar para vencer a corrida do GP do Canadá após o período do Safety Car. Carlos Sainz nunca tentou uma manobra de ultrapassagem, mas colocou pressão sobre Verstappen.

“O Safety Car não ajudou”, explicou o vencedor da corrida em entrevista final. “No geral, foram muito fortes durante a corrida e foi mesmo difícil para mim manter a vantagem no final. Foi muito excitante este final de corrida. Eu forcei o andamento, o Carlos, claro, fez o mesmo. Conseguia ver que ele forçava o andamento e depois carregava, mas quando temos DRS é mais fácil carregar”.

Verstappen admitiu que o facto do RB18 ser rápido nas retas foi muito importante, visto que não tinha DRS para se defender de um possível ataque do piloto da Ferrari.

“Felizmente estamos muito rápidos em reta este ano, isso ajudou muito”, disse o piloto da Red Bull, acrescentando que teria preferido estar no papel inverso, mas que desta vez correu bem. “Foram muito fortes na corrida, seria difícil apanhá-lo, mas quando o Safety Car saiu, tinha pneus com menos voltas. Teria preferido atacar em vez de defender, mas felizmente correu bem”, concluiu