GP Canadá F1: Max Verstappen gostaria de ver Fernando Alonso regressar às vitórias | AutoSport

Enquanto Fernando Alonso está otimista para o Grande Prémio do Canadá, acreditando num bom resultado de ambos os pilotos, Max Verstappen afirmou ontem que gostaria de ver uma vitória do piloto espanhol, que no seu entender é “um verdadeiro piloto” e “um animal” em pista.

Fernando Alonso voltou aos pódios com a Aston Martin, dando alguma força à possibilidade de vencer ainda esta temporada com o AMR23 e alcançar a tão aguardada 33ª vitória da carreira. No entanto, Max Verstappen e a Red Bull continuam com desempenhos fortes e são adversários difíceis de bater, tendo, pelo menos para já, a capacidade para vencer todas as corridas da temporada.

Na antevisão do GP do Canadá, o piloto neerlandês explicou que se não puder ganhar todas as corridas deste ano, gostaria de ver uma vitória de Fernando Alonso. “Gosto dele [Alonso]”, sublinhou Verstappen. “Nunca desistiu e vê-se que adora o desporto. Por vezes, depois de tantos anos a ter apenas um carro apenas capaz de andar no meio do pelotão, talvez se possa perder um pouco desse amor, mas ele é um verdadeiro piloto. É um animal”.

Esperando ser mais competitivo em Montreal do que foi em Barcelona, Fernando Alonso partilha com Lawrence Stroll a confiança sobre o melhor desempenho do AMR23 no Circuito Gilles Villeneuve.