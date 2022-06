GP Canadá F1: Max Verstappen ficou sem rádio no final da corrida | AutoSport

Depois do período de Safety Car, que resultou do acidente sofrido por Yuki Tsunoda na volta 47, Max Verstappen não conseguiu mais comunicar com o seu engenheiro de pista Gianpiero Lambiase, embora conseguisse receber o áudio da sua equipa.

“Não funcionou mais, decidiu parar”, disse Verstappen no final da corrida. “Não faço ideia quando parou, mas a certa altura, o GP [Gianpiero Lambiase] disse-me que já não estava a funcionar”.

O piloto neerlandês da Red Bull não ficou importunado com a avaria, já que “desde que eu o consiga ouvir [ao seu engenheiro], isso é o mais importante”.