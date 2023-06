GP Canadá F1: Max Verstappen e Red Bull continuam a colecionar vitórias | AutoSport

Alguém poderá bater Max Verstappen e a sua equipa nesta fase da temporada? Há sérias dúvidas se isso poderá acontecer até ao final do ano, quanto mais nesta fase. É bastante produtivo para a estrutura austríaca a dupla que Verstappen faz com o seu carro, que cada vez mais parece andar sobre carris. Exceção para uma pequena situação hoje, perto do final da corrida, quando o piloto passou por cima do corretor e teve um momento mais apertado… talvez alguma desconcentração por andar tanto tempo sozinho na frente do pelotão.

Max Verstappen alcançou a 41ª vitória e a Red Bull a 100ª desde 2005 em 355 Grandes Prémios que disputaram. O piloto neerlandês, além de voltar a carimbar uma performance imaculada, consolidou o primeiro lugar do mundial de pilotos, tendo agora 69 pontos de vantagem para Sergio Pérez, que por sua vez não conseguiu bater os Ferrari durante a corrida e teve de se contentar com o sexto posto e um ponto extra da volta mais rápida.

Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/Red Bull Content Pool