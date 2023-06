GP Canadá F1: Luta entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton pode animar um pouco o campeonato | AutoSport

Sem parecer que Max Verstappen possa ser muito incomodado pelos adversários nesta fase da temporada, o foco de poder prender mais a nossa atenção pode ser a luta entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton, um pouco como vimos hoje.

Apesar de terem trocado de posição no início da corrida e na volta 12, a verdade é que foi tudo gerido à distância, não houve lutas aguerridas destes dois pesos pesados da Fórmula 1 e é isso que esperamos sempre. A ultrapassagem de Alonso foi consumada sem muitas possibilidades de defesa do britânico, que a partir daí tentou encurtar como pôde a desvantagem, mas terminou a corrida a cerca de 5 segundos do espanhol.

Se na frente as diferenças foram grandes, mais atrás no pelotão não foi assim. Mas o facto do carro da Mercedes e Aston Martin poderem estar mais próximos em termos de desempenho, dá alguma esperança que possamos assistir a boas lutas entre estes dois pilotos, até quem sabe com a inclusão dos seus dois companheiros de equipa.

Foto: Aston Martin