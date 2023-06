GP Canadá F1, Lições: Valtteri Bottas deu esperança à Alfa Romeo | AutoSport

Valtteri Bottas começou por dar nas vistas nos treinos do GP do Canadá. Esteve rápido e os seus tempos muitas vezes surgiam na parte de cima da tabela de tempos. Parecia poder obter uma boa posição para a grelha de partida, mas acabou por ser eliminado na Q2, na fase mais complicada da sessão. Acabou por sair do 15º posto. Caiu algumas posições na classificação nas primeiras voltas, mas durante as paragens do Safety Car subiu.

A luta pelos últimos lugares pontuáveis foi sempre animada e Bottas teve vários adversários, mas acabaria por disputar o 9º lugar da classificação com Lance Stroll num carro mais performante do que o seu. Ainda assim, foi mais um ponto que somou, mas começou muito forte o fim de semana e a expectativa era conseguir mais do que isso.

Foto: XPB /James Moy Photography Ltd./Alfa Romeo F1 Team Stake