GP Canadá F1, Lições: Trio de luxo no pódio | AutoSport

Três campeões do mundo de Fórmula 1 subiram ao pódio do Grande Prémio do Canadá. Todos eles com esperanças válidas de regressarem e se possível, no degrau mais alto.

Max Verstappen está na posição privilegiada de ser o atual campeão, dando passos largos em direção à revalidação e ultrapassar Fernando Alonso em números de conquistas mundiais já este ano. Por sua vez, o piloto espanhol sente que está mais perto da 33ª vitória da carreira – assim como os seus fãs – e está numa equipa que pretende lutar pelo campeonato, não se sabendo se isso pode acontecer enquanto Alonso estiver aos comandos dos seus carros.

Lewis Hamilton parece estar a dar-se melhor com a versão B do W14 do que o seu companheiro de equipa e conquistou o seu segundo pódio consecutivo. A Mercedes ainda está longe da Red Bull, mas tem evoluído e isso é positivo para a equipa de Brackley e para as pretensões de Hamilton em vencer pela oitava vez o mundial de pilotos. O caminho não será fácil.

Concluindo, os três pilotos no pódio no Canadá somavam 11 títulos mundiais, o que diz bem da sua qualidade, incluindo ainda Adrian Newey, um dos nomes maiores entre os projetistas da arte de fazer carros rápidos e um dos mais bem sucedidos da F1.

Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/Red Bull Content Pool