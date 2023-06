GP Canadá F1, Lições: Sem Max Verstappen, seria um grande campeonato | AutoSport

O domínio de Max Verstappen é avassalador nesta fase do campeonato e extremamente bem merecido. A Red Bull tem o melhor carro e o piloto consegue tirar todo o partido disso. Ainda assim, e não foi a primeira vez esta temporada, sem contar com o primeiro posto ‘reservado’ por Verstappen desde a volta 1 à 70, há lutas constantes em quase todo o pelotão, sendo normal assistirmos a grupos compostos por vários pilotos em discussão por posições, às vezes que nem pontuáveis são.

É que para além da luta em pista, as contas do mundial de pilotos estão em constante alteração. Vimos, por exemplo, Alexander Albon a somar seis pontos, passando para o 12º lugar do mundial. E mesmo no topo, Sergio Pérez está mais pressionado por Fernando Alonso, estando Lewis Hamilton por perto. Estes três pilotos estão separados por 24 pontos…

Não se trata de afirmar que a F1 é mais interessante do que outras competições, mas o que se passou na temporada de 2021 – o campeão ser decidido na última volta da última corrida do calendário – não se repete todos os anos e que dentro da situação que temos atualmente, o campeonato estaria muito mais animado não fosse a superioridade de Verstappen sobre todos os outros.