GP Canadá F1, Lewis Hamilton: “Quando falta velocidade em linha reta face à Mercedes, é difícil”
Lewis Hamilton qualificou-se no quinto lugar para o Grande Prémio do Canadá, numa sessão em que o britânico mostrou bom ritmo, mas acabou por pagar por um erro na última volta que o impediu de lutar por uma posição mais avançada na grelha. Ainda assim, Hamilton destacou a evolução do seu Ferrari ao longo da época.
O heptacampeão do mundo elogiou o trabalho da fábrica de Maranello, mas reconheceu que a diferença na velocidade de ponta face à Mercedes continua a ser um obstáculo difícil de contornar.
“Os rapazes na fábrica fizeram um trabalho incrível com o carro. O carro é fantástico, mas é uma batalha de desenvolvimento ao longo da época. A fiabilidade é muito boa, mas quando falta velocidade em linha reta face à Mercedes, é difícil.”
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