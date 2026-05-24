GP Canadá F1, Lewis Hamilton: “Não ativei Straight Mode”

O sábado da Ferrari no Grande Prémio do Canadá de 2026 foi marcado por uma mistura de promessa e frustração. Lewis Hamilton tem-se sentido muito bem no SF-26 ao longo de todo o fim de semana, mas um erro técnico na última volta da qualificação comprometeu um resultado potencialmente melhor, enquanto Charles Leclerc enfrentou sérias dificuldades para extrair desempenho do carro.

Na qualificação, o contraste entre os dois pilotos da Ferrari foi evidente. Enquanto Leclerc teve dificuldades desde a Q1, Hamilton mostrou-se composto e competitivo, particularmente na Q2 e na primeira tentativa da Q3. A equipa realizou um pequeno ajuste antes da qualificação que funcionou bem. Porém, na última volta decisiva, Hamilton não ativou o Straight Mode ao sair da última curva para iniciar a volta, perdendo dois décimos antes da primeira travagem, um erro que, apesar de parcialmente recuperado, deixou a volta comprometida.

“Foi uma boa sessão no geral e senti-me confortável no carro, especialmente na Q2 e na primeira tentativa no Q3” disse Hamilton. “Fizemos uma pequena alteração antes da qualificação que funcionou bem e a equipa fez um excelente trabalho a melhorar o carro ao longo da sessão. A última volta não correu tão bem como queria, mas estamos a progredir e tenho esperança de que possamos continuar a avançar na direção certa. A corrida pode ser muito imprevisível amanhã [hoje], por isso estarei pronto para aproveitar quaisquer oportunidades.”

“Estava a sentir-me muito bem até à última volta. Basicamente, fiz uma boa preparação, saí da última curva para iniciar a volta e não ativei o SM [Straight Mode] e quando me apercebi na entrada da curva 1, tinha perdido dois décimos. Recuperei algum do tempo perdido, mas depois tive aquele momento em que fui largo. Quando se está a pressionar e a tentar tirar tudo do carro, pode estar no limite.”

“Mas o carro deu boas sensações e a equipa fez um trabalho realmente excelente, por isso espero que amanhã, quando o tempo estiver melhor, quando estiver a chover, tenhamos uma boa oportunidade.”