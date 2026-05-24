GP Canadá F1, Lewis Hamilton: “Não ativei Straight Mode”
O sábado da Ferrari no Grande Prémio do Canadá de 2026 foi marcado por uma mistura de promessa e frustração. Lewis Hamilton tem-se sentido muito bem no SF-26 ao longo de todo o fim de semana, mas um erro técnico na última volta da qualificação comprometeu um resultado potencialmente melhor, enquanto Charles Leclerc enfrentou sérias dificuldades para extrair desempenho do carro.
Na qualificação, o contraste entre os dois pilotos da Ferrari foi evidente. Enquanto Leclerc teve dificuldades desde a Q1, Hamilton mostrou-se composto e competitivo, particularmente na Q2 e na primeira tentativa da Q3. A equipa realizou um pequeno ajuste antes da qualificação que funcionou bem. Porém, na última volta decisiva, Hamilton não ativou o Straight Mode ao sair da última curva para iniciar a volta, perdendo dois décimos antes da primeira travagem, um erro que, apesar de parcialmente recuperado, deixou a volta comprometida.
“Foi uma boa sessão no geral e senti-me confortável no carro, especialmente na Q2 e na primeira tentativa no Q3” disse Hamilton. “Fizemos uma pequena alteração antes da qualificação que funcionou bem e a equipa fez um excelente trabalho a melhorar o carro ao longo da sessão. A última volta não correu tão bem como queria, mas estamos a progredir e tenho esperança de que possamos continuar a avançar na direção certa. A corrida pode ser muito imprevisível amanhã [hoje], por isso estarei pronto para aproveitar quaisquer oportunidades.”
“Estava a sentir-me muito bem até à última volta. Basicamente, fiz uma boa preparação, saí da última curva para iniciar a volta e não ativei o SM [Straight Mode] e quando me apercebi na entrada da curva 1, tinha perdido dois décimos. Recuperei algum do tempo perdido, mas depois tive aquele momento em que fui largo. Quando se está a pressionar e a tentar tirar tudo do carro, pode estar no limite.”
“Mas o carro deu boas sensações e a equipa fez um trabalho realmente excelente, por isso espero que amanhã, quando o tempo estiver melhor, quando estiver a chover, tenhamos uma boa oportunidade.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI