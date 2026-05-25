GP Canadá F1, Lewis Hamilton: “Incrível lutar com um dos grandes”

Tal como no passado, Lewis Hamilton e Max Verstappen voltaram a lutar entre si. Sem a tensão de outros tempos, mas com a mesma qualidade que os distingue dos demais. A dupla de campeões deu um excelente espetáculo e Hamilton não escondeu o seu entusiasmo.

Questionado sobre a luta com o seu rival, o britânico mostrou-se radiante com o duelo, afirmando que lutou com “um dos grande”, numa batalha que considerou desafiante e difícil:

“Foi incrível. Absolutamente incrível lutar com um dos grandes. Foi muito desafiante. Acho que os nossos carros são relativamente próximos. O que se ganha nas curvas, eles ganham nas retas. Foi muito difícil atrás dele. Ele era mais rápido no início e depois, quando passou para os médios, consegui aproximar-me. E adoro essa caça — é toda a minha vida desde pequeno. Tive de fazer cálculos, tentar perceber como maximizar a energia em cada reta. Graças a Deus consegui. Estes carros são fantásticos para poder seguir de perto”.

Max Verstappen também estava satisfeito com a luta, apesar de não ter sido tão expansivo quanto Hamilton:

“Sim, foi muito bom. Gostei muito. Quando estás dentro de um segundo podes gastar um pouco mais, por isso nas retas ganhas alguma velocidade e aqui isso é muito eficiente. Nas últimas voltas tentei recuperar, mas foi bom. Estávamos a fundo e foi muito agradável. Além disso, acho que foi a minha primeira corrida em que basicamente tive uma corrida normal — nada de estranho aconteceu, o que também é bom”.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA