GP Canadá F1, Lewis Hamilton: “Foi um desastre…” | AutoSport

Lewis Hamilton diz que o dia de sexta-feira “foi um desastre…”’ para a Mercedes, com o W13 a piorar depois de uma sexta-feira experimental em Montreal

Hamilton terminou o Treino Livre 1 em oitavo – onde correu um piso experimental com um grande corte no ‘chão’ do seu W13, enquanto a Mercedes procurava controlar os seus problemas de ‘bottoming’ e ‘porpoising’, mas esteve ainda pior no TL2 com um 13º lugar, quase 1,3s abaixo do do ritmo do Max Verstappen.

Questionado como tinha sido a sua sexta-feira, Hamilton foi claro: “Muito como todas as sextas-feiras para nós, tentando muitas coisas diferentes, um chão experimental do meu lado que não funcionou.

Nada do que fazemos geralmente a este carro parece funcionar, por isso estamos a tentar configurações diferentes; eu e o George [Russell] fomos com configurações muito diferentes neste TL2 só para ver se uma maneira funciona e outra não funciona. Vou esperar para ouvir o que ele sentiu, mas para mim foi um desastre.

“É como se o carro estivesse a piorar, está a ficar cada vez mais difícil, quanto mais fazemos nele. Não sei, vamos continuar a trabalhar neste carro é o que é. Este é o carro que temos para este ano, por isso vamos ter de trabalhar arduamente na construção de um carro melhor para o próximo ano”.

Ironicamente, Hamilton que é o piloto mais bem sucedido de sempre em Montreal, juntamente com Michael Schumacher – revelou que a sua experiência ao volante do W13 o tinha deixado frustrado no seu amado Circuito Gilles Villeneuve: “Não é a Montreal que eu conheço, a que estou habituado e que vivi na minha carreira”, disse Hamilton, que obteve aqui a sua primeira pole e vitória de sempre, em 2007. “É o pior sentimento que alguma vez tive aqui com qualquer carro, por isso espero que possamos tentar fazer algumas mudanças. Mas fundamentalmente, são apenas os fundamentos do carro, é o que ele é. Vai ser uma luta.

“É apenas uma luta monumental o tempo todo para a manter fora dos muros. Quando salta, quando o carro sai muito do chão, e depois quando aterra, agarra-se e vai em direcções diferentes, e está apenas a tentar apanhar um carro que salta, salta, agarra, agarra. É duro, mantém-nos nos limites. E hoje houve alguns grandes êxitos. Levantamos o carro, mas não fez diferença.

“Já tentámos montes de coisas, já as tentámos todas”, concluiu ele. “Esses não funcionam, por isso temos de encontrar outra coisa. E estamos muito longe”.