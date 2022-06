GP Canadá F1, Lewis Hamilton: “estamos mais próximos” | AutoSport

Lewis Hamilton conquistou o seu segundo pódio da época, numa corrida onde a Mercedes voltou a estar em “terra de ninguém”, sem pressão dos adversários, mas ainda sem o mesmo ritmo de Red Bull e Ferrari. No entanto, o piloto britânico espera que isso possa acontecer dentro em breve.

“É um sentimento impressionante acabarmos esta corrida no terceiro lugar. Tem sido uma batalha este ano com o carro. Continuamos vigilantes e concentrados no nosso trabalho e não vamos desistir. É algo que estou orgulhoso e que me tem inspirado na minha equipa. Obrigado a todos que estão aqui e aos que estão na fábrica. Ainda não somos tão rápidos como os outros [Red Bull e Ferrari], mas estamos mais próximos. Eventualmente, estaremos na luta com eles”, disse Hamilton no final da corrida.

O piloto britânico estava ainda mais feliz pelo resultado obtido, porque foi em Montreal que venceu a sua primeira corrida da carreira na Fórmula 1. “O nosso ritmo foi bom, principalmente na segunda fase da corrida. Fizemos muito trabalho, tanto no simulador como aqui, para encontrarmos a melhor afinação. Não esperava que estivéssemos assim este fim de semana. Este é o meu segundo pódio do ano e é muito especial, porque foi onde venci o meu primeiro GP”