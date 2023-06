GP Canadá F1: Lawrence Stroll acredita num duplo pódio para a Aston Martin | AutoSport

Grande Prémio do Azerbaijão e de Espanha, estas foram as únicas provas onde a Aston Martin não colocou Fernando Alonso no pódio desde o início da temporada, enquanto Lance Stroll tem como melhor registo o quarto posto alcançado na Austrália. No entanto, Lawrence Stroll pensa que a sua equipa pode ter os dois pilotos a subirem ao pódio no final da corrida de domingo.

Alcançar o duplo pódio no Canadá e com um piloto canadiano “são exatamente esses os planos”, salientou o dono da Aston Martin em declarações à agência Reuters. “Espero ter dois carros no pódio. Estou extremamente confiante. Acredito que o carro vai ser muito forte no circuito de Montreal, que se adapta bem ao nosso carro… por isso, estou ansioso por regressar a casa e por fazer uma grande corrida.”

Desde o GP de 1996 que um piloto canadiano não sobe ao pódio no circuito Gilles Villeneuve, tendo pertencido a Jacques Villeneuve esse último registo.