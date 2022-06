GP Canadá F1, Lando Norris: “terminar nos pontos já será uma boa corrida” | AutoSport

Lando Norris foi eliminado na Q2 enquanto Daniel Ricciardo esteve na discussão da última fase de qualificação do GP do Canadá. O piloto britânico da McLaren esteve em claras dificuldades na Q1, com as condições de pista, mas a sua eliminação na fase seguinte não se deveu a isso, segundo explicou.

“Não tenho a certeza que a equipa já saiba qual foi o problema, mas algo não estava a funcionar bem. Cortava na potência e não consegui fazer nada. É uma pena, porque normalmente dou-me bem nestas condições”, realçou Norris ao F1.com.

Arrancando de 14º na grelha de partida, Norris não terá uma corrida fácil, mas o piloto mantém a esperança em conquistar pontos. “Partir de 14º, terminar nos pontos já será uma boa corrida. Quero ser otimista, ter esperança que podemos fazer alguma coisa amanhã, mas temos de trabalhar muito bem a estratégia”.