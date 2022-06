GP Canadá F1, Lando Norris: os Aston Martin “parecem agora muito mais competitivos” | AutoSport

Lando Norris pensa que os dois carros da Aston Martin estão mais rápidos do que os McLaren e serão extremamente competitivos no Circuito Gilles Villeneuve durante o resto do fim de semana.

No primeiro treino, Sebastian Vettel e Lance Stroll terminaram à frente na tabela de tempos de ambos os pilotos da McLaren, enquanto no segundo treino de ontem, Lando Norris e Daniel Ricciardo melhoraram um pouco, mas ainda assim terminaram atrás do piloto alemão. Ainda ficaram atrás de Fernando Alonso, Pierre Gasly e George Russell, mas a grande novidade para Norris, foi o salto competitivo dos Aston Martin.

“Fizemos algumas melhorias, mas em termos de ritmo, não parece incrível”, disse Norris à Sky. “Os Aston [Martin] estão bastante à nossa frente, mas nas últimas semanas, deram definitivamente um passo em frente e parecem agora muito mais competitivos”.

O piloto britânico da McLaren está convencido que embora tenha começado mal “nas simulações de corrida, e tive de recuperar”, não está mal colocado e espera uma melhoria no dia de hoje.