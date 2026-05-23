GP Canadá F1, Lando Norris: “Foi um bom resultado para nós”

Lando Norris terminou a corrida sprint do Canadá no segundo lugar, num resultado que o próprio reconheceu como positivo para a McLaren numa tarde em que a Mercedes mostrou claramente ter mais ritmo.

O piloto britânico beneficiou da batalha intensa entre Russell e Antonelli nas primeiras voltas para subir ao segundo lugar, posição que segurou até à bandeira de xadrez, apesar da pressão constante do piloto da Mercedes nas fases finais. Na última volta, Antonelli tentou ultrapassá-lo na curva 2, mas falhou a travagem e Norris manteve a posição.

Com Piastri a terminar no quarto lugar, a McLaren saiu de Montreal com um resultado sólido e com um ritmo e corrida que, apesar de não ser igual ao da Mercedes, mostrou sinais encorajadores.

“Foi uma boa corrida — e foi bom ver aqueles dois [Kimi e George] a lutarem durante algum tempo! Estávamos lá para aproveitar quando as coisas aconteceram. A Mercedes foi rápida. O Kimi aproximou-se de mim bastante depressa e estava bastante preocupado, mas foi divertido numa pista difícil. Hoje foi um bom resultado para nós.”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA