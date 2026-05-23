GP Canadá F1, Lando Norris: “Estamos num bom lugar”
Lando Norris garantiu o terceiro lugar na grelha do Grande Prémio do Canadá, completando o top 3 com os dois pilotos da Mercedes. O britânico da McLaren reconheceu a superioridade da Mercedes ao longo do fim de semana, mas mostrou-se satisfeito com o trabalho da equipa numa pista exigente.
Norris destacou ainda que as condições previstas para domingo podem baralhar as contas, deixando a McLaren otimista para a corrida.
“Sinto que fizemos um bom trabalho. É uma pista difícil para juntar tudo na perfeição, mas voltámos a fazer um bom trabalho. É claro que estes rapazes [Mercedes] são um pouco mais rápidos. É bom estar mais perto do que estávamos ontem. O tempo será diferente amanhã. Estamos num bom lugar e no lugar onde precisamos de estar.”
Foto: Philippe Nanchino / MPSA
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