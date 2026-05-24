GP Canadá F1: Lance Stroll larga da via das boxes

Lance Stroll largará da via das boxes no Grande Prémio do Canadá de 2026, a sua corrida em casa, depois de a Aston Martin ter substituído componentes do seu carro durante o parque fechado sem autorização do Delegado Técnico da FIA.

Na quinta corrida da temporada de 2026, Lance Stroll foi penalizado e vai largar do pit lane para o Grande Prémio do Canadá. A equipa Aston Martin decidiu instalar a quarta bateria e a quarta Unidade de Eletrónica de Controlo da época no carro do piloto canadiano, ultrapassando o limite anual de três unidades de cada componente. Estas alterações foram realizadas durante o parque fechado, o período entre a qualificação e a corrida, sem a aprovação do Delegado Técnico da FIA.

Stroll tinha qualificado em 21.º lugar, à frente apenas de Valtteri Bottas na Cadillac, o que levou a equipa a aproveitar a oportunidade para substituir os componentes. Em circunstâncias normais, a utilização de uma quarta bateria e de uma quarta unidade de eletrónica de controlo resultaria numa penalização de dez lugares na grelha, o que lhe daria o fim do pelotão. Contudo, como as modificações foram efetuadas durante o parque fechado sem autorização, e em incumprimento dos Artigos B8.2.2 e B3.5.3 dos Regulamentos de Fórmula 1 da FIA, a penalização aplicada foi a partida a partir do pit lane.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA