GP Canadá F1: Kimi Antonelli lidera TL1 em treino marcado por bandeiras vermelhas

Kimi Antonelli (Mercedes W17) foi o mais rápido no TL1, bateu George Russell (Mercedes W17)

Lewis Hamilton (Ferrari SF-26) por 0.142, com os dois Ferrari de Lewis Hamilton (Ferrari SF-26) e Charles Leclerc (Ferrari SF-26) logo a seguir, mas longe. Max Verstappen (Red Bull RB22 Ford) foi quinto na frente dos dois McLaren de Lando Norris (McLaren MCL40 Mercedes) e Oscar Piastri (McLaren MCL40 Mercedes) com Arvid Lindblad (Racing Bulls VCARB03 Ford), Nico Hulkenberg (Audi R26) e Fernando Alonso (Aston Martin AMR26 Honda) a fecharem o top 10.

Kimi Antonelli (Mercedes) foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Canadá, confirmando o bom momento da Mercedes num arranque de fim de semana marcado por várias interrupções, incidentes e pouca continuidade em pista. No Circuit Gilles Villeneuve, o líder do campeonato terminou a sessão na frente de George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari), enquanto Liam Lawson (Racing Bulls), Alex Albon (Williams) e Franco Colapinto (Alpine) ficaram limitados por problemas e não conseguiram regressar à ação no final do treino.

A sessão, primeira de um fim de semana Sprint em Montreal, voltou a sublinhar o peso da adaptação imediata num traçado que começou muito sujo e com forte evolução da pista ao longo da hora. Antonelli acabou por superiorizar-se depois de uma fase em que a Mercedes já dava sinais encorajadores, com Russell também nas primeiras posições e Hamilton a inserir a Ferrari no top três.

Sessão atribulada condicionou trabalho das equipas

O primeiro contratempo surgiu cedo com Franco Colapinto, que reportou perda de potência e conseguiu apenas arrastar o Alpine de volta à zona das boxes, antes de a equipa investigar uma anomalia elétrica na unidade motriz. Pouco depois, Liam Lawson provocou a primeira bandeira vermelha ao parar em pista depois de comunicar perda de direção assistida, num problema que comprometeu seriamente o seu treino num fim de semana em que cada volta ganha peso acrescido.

A sessão voltaria a ser interrompida com Alex Albon, que tocou fortemente no muro à saída das curvas 6 e 7 e danificou a suspensão dianteira do Williams. O piloto saiu pelo próprio pé, mas o carro teve de ser recolhido, obrigando a nova neutralização e deixando Williams, Racing Bulls e Alpine com trabalho perdido numa fase decisiva da preparação.

Mercedes mostrou andamento, Haas saiu penalizada

Com a pista progressivamente mais rápida, a Mercedes confirmou competitividade. Russell chegou a colocar-se no topo antes de Antonelli responder com uma volta suficientemente forte para encerrar a sessão no comando, prolongando a tendência positiva da equipa após o triunfo do italiano em Miami. Hamilton, apesar de um bloqueio que lhe provocou um plano no pneu dianteiro direito, conseguiu subir a terceiro.

Já a Haas viveu um desfecho mais complicado. Esteban Ocon bateu no muro depois de perder o controlo do carro e deixou detritos em pista, provocando nova bandeira vermelha nos minutos finais. Antes disso, Russell também escapou na Curva 1 e tocou levemente nas barreiras, mas sem danos de maior, conseguindo regressar às boxes pelos próprios meios.

Atualizações e equilíbrio no arranque

O treino serviu ainda de primeiro teste às atualizações levadas por várias equipas para Montreal, com especial atenção para a Mercedes, que introduziu alterações na asa dianteira, difusor, fundo e condutas de travão. Numa sessão fragmentada e de leitura ainda parcial, a equipa alemã saiu, para já, como principal referência, enquanto McLaren, Ferrari e Red Bull ficaram próximas, num cenário que promete equilíbrio para a qualificação Sprint.

Com uma única sessão livre disponível antes da luta a sério contra o cronómetro, o arranque do Grande Prémio do Canadá deixou mais perguntas do que respostas — mas confirmou, pelo menos para já, que Antonelli e a Mercedes continuam a ser a referência do momento. A qualificação Sprint é às 21h30.