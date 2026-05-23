GP Canadá F1, Kimi Antonelli: “George fez uma volta fantástica”
Kimi Antonelli qualificou-se no segundo lugar para o Grande Prémio do Canadá, ficando a apenas 0,068 segundos da pole de George Russell. O jovem italiano foi o mais consistente dos dois Mercedes durante grande parte da sessão, mas na última volta não conseguiu responder ao tempo do companheiro de equipa.
Antonelli reconheceu que a gestão dos pneus voltou a ser um fator determinante, mas mostrou-se satisfeito com o resultado, já com o foco virado para a corrida de domingo.
“É sempre um pouco difícil dar tudo na primeira volta. Tem sido muito difícil este fim de semana com os pneus, colocá-los na janela certa. Estou bastante satisfeito. Ainda havia um pouco em cima da mesa, mas o George fez uma volta fantástica e agora todas as atenções estão em amanhã. Vamos ver como estará o tempo, mas vamos tentar estar prontos para tudo.”
Foto: Philippe Nanchino / MPSA
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