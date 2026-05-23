GP Canadá F1, Kimi Antonelli: “Fui empurrado para fora de pista”

Kimi Antonelli terminou a corrida sprint do Canadá no terceiro lugar, mas o jovem piloto da Mercedes não estava satisfeito com o desfecho da corrida.

Antonelli partiu do segundo lugar e nas primeiras voltas, tentou por duas vezes ultrapassar Russell pela liderança, sendo forçado para a relva na primeira tentativa, segundo a sua visão dos acontecimentos.

Após perder o segundo lugar para Norris, Antonelli tentou recuperar e na última volta, não conseguiu concluir a manobra sobre Norris na curva 2 por falhar a travagem, e o italiano teve de se contentar com o terceiro lugar.

THE SCENES!! 🤯 Russell and Antonelli fight for the lead once again! 👀#F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/N12CkUS0RF — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

Apesar da frustração evidente durante a corrida, Antonelli foi relativamente comedido nas declarações no final, reconhecendo os seus erros, mas sem deixar de apontar o dedo à situação com Russell.

“Foi uma batalha dura, para ser honesto. Estávamos todos equiparados em termos de ritmo. Não foi fácil. Tentei fazer a minha manobra, mas preciso de rever isso, porque estava bem posicionado ao lado e fui empurrado para fora de pista. É o que é. Depois cometi um erro na curva 8 porque apanhei um grande ressalto, bloqueei as rodas e a partir daí comprometi a minha corrida. Mas foi uma boa batalha.”