GP Canadá F1, Isack Hadjar: “Desde Miami que não estou a corresponder”

Isack Hadjar qualificou-se no sétimo lugar para o Grande Prémio do Canadá, um resultado que ficou aquém do que o piloto da Red Bull esperava. O francês tinha mostrado ritmo prometedor na Q2, onde foi o mais rápido, mas voltou a falhar na hora decisiva da Q3, tal como já tinha acontecido no Miami.

Hadjar não poupou nas críticas a si próprio, assumindo a responsabilidade pelos erros cometidos nas voltas finais da qualificação, e reconheceu que as alterações ao calendário têm pesado na sua consistência.

“Estou muito frustrado. Desde Miami na Q3, não estou a corresponder. Cometo erros e não estou suficientemente focado nas últimas voltas da Q3. O tempo de volta está a escapar-me e é uma pena, porque temos um carro brilhante e devia estar lá em cima. Estou muito desiludido. O nosso carro não é o mais fácil de conduzir, está no limite. Também é querer demasiado. Além disso, com duas corridas em oito semanas, é difícil manter o foco .”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA