GP Canadá F1, Isack Hadjar: “Desde Miami que não estou a corresponder”
Isack Hadjar qualificou-se no sétimo lugar para o Grande Prémio do Canadá, um resultado que ficou aquém do que o piloto da Red Bull esperava. O francês tinha mostrado ritmo prometedor na Q2, onde foi o mais rápido, mas voltou a falhar na hora decisiva da Q3, tal como já tinha acontecido no Miami.
Hadjar não poupou nas críticas a si próprio, assumindo a responsabilidade pelos erros cometidos nas voltas finais da qualificação, e reconheceu que as alterações ao calendário têm pesado na sua consistência.
“Estou muito frustrado. Desde Miami na Q3, não estou a corresponder. Cometo erros e não estou suficientemente focado nas últimas voltas da Q3. O tempo de volta está a escapar-me e é uma pena, porque temos um carro brilhante e devia estar lá em cima. Estou muito desiludido. O nosso carro não é o mais fácil de conduzir, está no limite. Também é querer demasiado. Além disso, com duas corridas em oito semanas, é difícil manter o foco .”
Foto: Philippe Nanchino / MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI