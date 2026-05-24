GP Canadá F1: George Russell fora da corrida com problemas técnicos
Uma corrida caótica e dramática. O Grande Prémio do Canadá arrancou sob chuviscos e incerteza. A grelha dividiu-se em dois campos: Mercedes, Red Bull e Ferrari apostaram nos macios, enquanto sete carros — incluindo os McLaren — partiram com intermédios. A aposta revelou-se desastrosa. Piastri entrou nas boxes logo na volta 1 e Norris na volta 3, admitindo que a pista estava demasiado seca para a borracha de chuva. Os dois pilotos de Woking recomeçavam do zero.
Na frente, a corrida pertencia à Mercedes, mas longe de ser tranquila. Russell liderava com Antonelli colado, numa batalha interna intensa. Os dois cometeram erros sucessivos na última chicane — Russell na volta 17, Antonelli na volta 24 — com momentos de contacto que fizeram a equipa intervir por rádio.
A LEAD CHANGE OFF THE START! 🤯
Here's how the start of the Canadian Grand Prix unfolded 👀👇#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/1H85dwc7kn
— Formula 1 (@F1) May 24, 2026
Na volta 22, Antonelli tomou a liderança de forma definitiva, com Russell a lutar para se manter à superfície. Verstappen, entretanto, escalava posições e instalava-se no terceiro lugar na volta 9, deixando Hamilton para trás. O neerlandês mantinha-se à espreita a cerca de 5 segundos dos líderes.
Mais atrás, o caos continuava. Piastri foi penalizado com 10 segundos por um incidente com Alex Albon, que acabaria por abandonar na volta 20 devido aos danos sofridos. Fernando Alonso desistiu na volta 27. E na volta 30 chegou o golpe mais dramático: George Russell ficou parado em pista com falha mecânica no seu Mercedes, forçando o Virtual Safety Car. Quatro abandonos, uma penalização e uma batalha interna explosiva — e ainda faltava metade da corrida. Antonelli lidera com Verstappen em segundo, Hamilton em terceiro e Leclerc a segurar o quarto lugar sob pressão de Hadjar.
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